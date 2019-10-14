Gazetecilerin can güvenliği “rezillik” midir?

Kask takmadan yanlış bir şekilde yayın yapan TRT muhabiri referans alınarak doğru iş yapan A Haber muhabiri Kerim Ulak hedef alındı.

Bu çarpık bakış açısıyla duvar arkasına saklanan meslektaşlarına A Haber muhabiri olduğu için "rezil" demekten çekinmediler.

Dakika dakika A Haber ve TRT Haber karşılaştırması!

Sınırda, savaş muhabirliği yapan gazetecilerin, can güvenlikleri birinci önceliktir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sınırda görev yapan basın mensuplarının dikkat etmesi gerekenlerin belirtildiği uyarı metninde gazetecilerin can güvenliği öncelikli olduğu belirtilmesine rağmen kara propaganda devam ediyor.

İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından sınırda görev yapan basın mensuplarının dikkat etmesi gerekenlerin belirtildiği uyarı metni:

A Haber yayınları kimleri rahatsız ediyor?