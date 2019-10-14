İstanbul’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üye olduğu iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üye olduğu gerekçesiyle 8 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Mehmet Demir, Kübra Altun, Kuzey Batı, Mustafa Aydoğdu, Mehmet Sıdık Doğan, Musa Daşdemir, Berfin Gündoğdu ve Mustafa Karlıdağ PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklanma nedeninin bulunduğuna dikkat çekildi.

Savcılık; soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100 maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanması talep edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Mehmet Demir, Kübra Altun, Kuzey Batı, Mustafa Aydoğdu, Mehmet Sıdık Doğan, Musa Daşdemir, Berfin Gündoğdu ve Mustafa Karlıdağ'ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutukladı.

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