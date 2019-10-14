Makedonya şiir festivalinde PKK’lı şair skandalı

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Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde bu yıl 23'ncüsü düzenlenecek olan "Ditet e Naimit" (Naim Fraşeri Günleri) uluslararası şiir festivalinde skandal bir karara imza atıldı.17-21 Ekim tarihleri arasında Kalkandelen ve Görice (Korça) şehirlerinde yapılacak festivale Kobani (Suriye) doğumlu şair Jan Dost, sözde Kürdistan temsilcisi olarak davet edildi. Türkiye aleyhinde bir çok paylaşımda bulunan ve terör propagandası yaparak Barış Pınarı Harekâtı'na hakaret eden Jan Dost'un festivale daveti ise Türk toplumunda büyük rahatsızlığa yol açtı.Skandal karara yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçiliği'nden henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk soydaşlar bu durumun provokatif bir olay olduğunu belirleterek davetin geri çektirilmesini istedi.