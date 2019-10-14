Muhammed’in babası: Başkan bize söz verdi

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YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa Akçakale'de düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın saldırı anında uyuduğu, ablalarının ise aynı odada oynadığı öğrenildi. Omar'ın babası Muhammed Hani "Başkan Erdoğan bana telefonda 'Omar'ın intikamının alınacağı ve kanının yerde kalmayacağının' sözünü verdi ve bunu hızlandırdıklarını da söyledi" dedi. Anne Fatina Hadbe ise "Muhammed'i uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Allah bu terör örgütünü kahretsin" diye konuştu.