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Son dakika haberi: 'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

kapsamında 'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve 'nun ilerleyişi devam ediyor...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 22:23
Son dakika haberi: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Münbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı....

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

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Son dakika haberi: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
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