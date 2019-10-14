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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

'nın Suruç ilçesinde, 'na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:00

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, H.E ve İ.K. yakalandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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