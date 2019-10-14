Tel Abyad kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunun teröristlerden arındırılması için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı 5'inci gününü tamamladı. Operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde 42 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı. Bugüne kadar operasyonun tamamında ise 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden temizlendi. Başkan Erdoğan, operasyonda 109 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını ve bugüne kadar 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Dün Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından Tel Abyad ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma saatlerce sürdü. SMO üyeleri ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Böylece Tel Abyad, harekâtta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu. YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. YPG/ PKK'lılar nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kısmında bulunan Türkmen köylerini de "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı. Mehmetçik ve SMO Tel Abyad gümrük kapısında asılı PKK/YPG paçavralarını indirerek Türk ve SMO bayraklarını astı. SMO, çatışmalarda örgütün sözde asayiş merkezini ele geçirdi. Türk tanklarının kısa sürede ilçe merkezine girmesi planlanıyor. İlçede YPG'lilerin kullandıkları binalarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerini bulunması PKK-YPG organik bağını bir kez daha Dünya'ya göstermiş oldu.Tel Abyad'ın özgürleştirildiği haberinin gelmesiyle Şanlıurfa Akçakale'de kutlama konvoyu oluşturuldu. Çoşkulu bir grup Türk bayraklarıyla ilçede tur attı. 'Kahrolsun PKK' , 'En Büyük asker, bizim asker' sloganları atıldı. Tel Abyad'da ise Suriye Milli Ordusu üyeleri ilçe merkezinde kutlama yaptı. İlçedeki camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi. Bu seslerin Akçakale'den de duyulması üzerine kutlamalarda coşku daha da arttı.