Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü kardeşliği

Terör örgütü kardeşliği

’nün sosyal medyadaki tetikçileri toplu olarak düşmanlığına başladı ve terör örgütü /’ye tam destek verdi. Emre Uslu, Tarık Toros, Ergun Babahan, , Adem Yavuz Arslan’dan sonra da Mehmetçiğe ve sivillere bomba atan PKK’lı hainlere tam destek verdi. ’de yaşayan FETÖ’nün firari isimlerinden Ekrem Dumanlı ’nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu..

Giriş Tarihi: 14.10.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 18:41
Terör örgütü kardeşliği

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kağıt üzerinde PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan bir çok ülke PKK/YPG için endişelerini dile getirip teröre destek verirken; bir başka terör örgütünün üyeleri de PKK'ya sahip çıktı. ABD'de yaşayan FETÖ'nün önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı YPG'li teröristleri savundu

Dumanlı "operasyona karşı çıkanlar bozgunculuk yapar" fikrinin esas bozgunculuk olduğunu söylerken Barış Pınarı Harekatı ile yeni bir çatlağa gidildiğini iddia etti. Terör örgütü üyesi Dumanlı ayrıca YPG'nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü kardeşliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN