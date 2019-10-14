Terörist cesetlerini tünellere saklıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'nda komandolar köyleri teröristlerden temizleyerek ilerlerken, PKK/PYD'nin, ölen teröristleri toplayıp, geceleri toplu olarak gömdüğü ortaya çıktı. Türk istihbarat kaynakları, Tel abyad ve Resulayn'dan kaçırılan terörist cenazelerini kaldırmak için bölge halkının silah zoru ve yer yer de fiziki şiddet uygulayarak meydana toplandığı da tespit etti. Tel abyad bölgesinde ise üzeri toprakla kapatılarak düz arazi görünümü verilmiş beton tünelin içerisinde, 40'ın üzerinde PKK/PYD'li teröristin cesedi bulundu.