Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terörist cesetlerini tünellere saklıyorlar

Terörist cesetlerini tünellere saklıyorlar

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Terörist cesetlerini tünellere saklıyorlar
Barış Pınarı Harekâtı'nda komandolar köyleri teröristlerden temizleyerek ilerlerken, PKK/PYD'nin, ölen teröristleri toplayıp, geceleri toplu olarak gömdüğü ortaya çıktı. Türk istihbarat kaynakları, Tel abyad ve Resulayn'dan kaçırılan terörist cenazelerini kaldırmak için bölge halkının silah zoru ve yer yer de fiziki şiddet uygulayarak meydana toplandığı da tespit etti. Tel abyad bölgesinde ise üzeri toprakla kapatılarak düz arazi görünümü verilmiş beton tünelin içerisinde, 40'ın üzerinde PKK/PYD'li teröristin cesedi bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terörist cesetlerini tünellere saklıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN