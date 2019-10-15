Af yasası çıkacak mı? Af ceza indirimi olacak mı? 2019 af yasası gelişmeleri...

Bu hafta TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda birtakım düzenlemeleri içeren yargı reformu paketinin ilki olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar, ceza indirimi bekleyen mahkumları ve yakınlarını doğrudan ilgilendiriyor.

2019 AF YASASI ÇIKACAK MI?

Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? Mahkumlar ve yakınları tarafından merak edilen ve gündemi meşgul edilen bu sorunun cevabına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklama yapıldı. Muş, konu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." diyerek cevap verdi.

2019 GENEL AF YASASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Genel af yasasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara göre terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet, istismar gibi suçlar dolayısıyla hüküm giyen suçluların af yasasından faydalanması mümkün değil. Söz konusu çalışma bir genel af niteliği taşımıyor. Adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasını kapsayan durumda değişikliğe gidilmesi ve bu oranın yüzde 50'ye çekilmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemenin bir başka detayı ise çocuk sahibi kadın mahkumlar ilgili. Düzenleme neticesinde, çocuklu kadın mahkumlarının cezalarının ev hapsine dönüştürülmesi de beklentiler arasında.