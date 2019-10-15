Akar partileri bilgilendirdi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret ederek "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili bilgi verdi. Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Akar şunları söyledi: "Tel Abyad ve Resulayn kontrolümüz altında. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, dini grupla ilişkimiz söz konusu değil. Özellikle Kürt kardeşlerimizin rahatı, huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Sivillere zarar gelmemesi birinci önceliğimiz. Koalisyon askerlerine zarar gelmemesi için bütün tedbirleri aldık." Bakan Akar, dün ayrıca Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile de bir telefon görüşmesi yaparak faaliyetlerin koordinasyonu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili TBMM'de milletvekillerine bilgi verecek. ANKARA