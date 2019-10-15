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Akçakale ve ’de hayat normale dönüyor

AHMET AKKUŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Akçakale ve Nusaybin’de hayat normale dönüyor
Suriye'de Tel Abyad ve Kamışlı'dan teröristlerin havanlı saldırılarının hedefi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde sokaklar yeniden canlanıyor. Akçakale'de saldırılar nedeniyle 9 aylık Muhammed Omar ve Cihan Güneş ölürken çok sayıda kişi yaralanmıştı. Evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Sokaklar yeniden hareketlendi. Esraf Mehmet Demirtaş da "YPG/PKK çapulcuları bizi korkutamazlar. Biz her şekilde devletimizle beraberiz" dedi. Nusaybin'de ise 11 sivi şehit olurken, 35 kişiyi yaralamıştı. İlçeyi terk eden Nusaybinliler, yeniden evlerine dönmeye başladı. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özer, "Acımız çok büyük, içimiz yanıyor" dedi. Esnaf Mehmet Beşir Akdoğan ise "Artık huzur istiyoruz" diye konuştu.
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Akçakale ve Nusaybin’de hayat normale dönüyor
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