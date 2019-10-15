Bahçeli işbaşı yaptı, Erdoğan’la telefonla görüştü

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından dün parti merkezine gelerek mesaisine başladı. Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinlendi. Makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak bozkurt işareti yapan Bahçeli'yi, partililer "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı. Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, "MHP liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği celadet herkese örnek olmuştur" dedi. Öte yandan İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.