Barış Pınarı'ndan son dakika haberleri geliyor: Terör örgütü militanları silahlarını bırakıp kaçıyor!

Ajansların son dakika olarak aktardığı habere göre Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütleri PKK ve YPG'nin sözde sorumluları hem silahlarını hem de kendi adamlarını bırakıp kaçıyor. Türk ordusunun ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Militanlar sivillerin arasında kaçıyor, bölgeyi terk ediyor. Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri geliyor...

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki sözde sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp, sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.