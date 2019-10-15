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Barış Pınarı'ndan haberleri geliyor: Terör örgütü militanları silahlarını bırakıp kaçıyor!

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Barış Pınarı Operasyonu'nda! Bölgeden gelen haberlerine bir yenisi daha eklendi. Harekatın yedinci gününde terör örgütü PKK ve YPG militanları ve sözde elebaşları bölgeden kaçmak için her yolu deniyor. Teröristler son olarak silahlarını da bırakarak yaka paça Türk ordusundan kaçıyor. İşte bölgeden gelen son dakika bilgileri ve o fotoğraflar...

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:17
Barış Pınarı'ndan son dakika haberleri geliyor: Terör örgütü militanları silahlarını bırakıp kaçıyor!

Ajansların olarak aktardığı habere göre 'nda terör örgütleri PKK ve YPG'nin sözde sorumluları hem silahlarını hem de kendi adamlarını bırakıp kaçıyor. Türk ordusunun ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Militanlar sivillerin arasında kaçıyor, bölgeyi terk ediyor. Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberleri geliyor...

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki sözde sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp, sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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Barış Pınarı'ndan son dakika haberleri geliyor: Terör örgütü militanları silahlarını bırakıp kaçıyor!
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