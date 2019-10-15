MACRON

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk Konseyi Bakü Buluşması'na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı ile en az 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditler ve baskılara aldırmadan harekâtımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Merhum Mehmed Emin Resulzade'nin dediği gibi "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." Nihai zafere ulaşana dek mücadelemize sürdüreceğiz.Günümüzde ne kadar gelişmiş olursa olsun dünyanın hiçbir ülkesi terör tehdidinden azade değildir. Türkiye yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele ediyor. DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaidesi'ne kadar en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Terörün acısını en iyi bilenlerdeniz.Terörle mücadelede, Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı ve vahşi bir terör örgütünün 30 bin TIR dolusu silah ve mühimmatla donatıldığını gördük. Daha geçen hafta 400 kamyon, 400 kargo uçağı mühimmat teröristlere gönderildi.Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini PYD-YPG ve DEAŞ örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmek. Biz bunu El Bab'ta yaptık. Dünya bunu görmüyor. Aynı şekilde Cerablus'u biz teröristlerden temizledik. Cerablus'ta Türkler yok, gerçek sahipleri var. Ey AB, Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Dün Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar şimdi Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap misafirimiz. Bir Allah kuruşu destek verdiniz mi? Şimdi kalkmışsınız Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.Bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Şu anda milletimiz yekvücut. Sadece terör örgütünün sözde siyasi organizması haricinde, hep beraberiz.Barış Pınarı Harekâtı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağı, insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyenlere şunu söylüyorum; İddialarınızın hepsi yalan, iftira, bühtandır. Bizim işimiz teröristlerledir. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne ülkemize ne bölgemize ne de Suriye halkı huzura kavuşacaktır. Biz Kürt, Arap ayırt etmedik, onu da misafir ediyoruz. 444 kilometre batıdan doğuya ve kuzeyden güneye 32 kilometre bir alanı güvenli bölge olarak ilan ettik."Teröreylemlerinin arkasında Suriye'nin kuzeyinde eğitim gören PKK, YPG'li teröristler var. Bu terör örgütünün işgali altındaki bölgelerde yerel halkı göçe zorladığı, çocuk savaşçı kullandığı, 13-15 yaşında, bunları Kandil'e götürdüler. Diyarbakır'daki malum partinin önünde haftalardır ellerinde evlatlarının resimleriyle ağlayan anneleri ey AB, niye görmüyorsun? Niye milletvekillerinizi göndermiyorsunuz? Farklı olduğu zaman gönderiyorsunuz. Hadi buraya da gönderin, o anneleri dinlesinler. İşlerine gelmez."Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Yemekte, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da yer aldı.Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Barış Pınarı Harekâtı'nın amaçlarını anlatan Erdoğan, PKK/YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti. Erdoğan, harekâtın bölgesel ve küresel barışa sunacağı katkıları da ifade etti.