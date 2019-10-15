BM'nin DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakılmasından haberi yokmuş

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, önde gelen BM kuruluşlarının sözcüleri yaptıkları açıklamalarda terör örgütünün ihlallerini ve sivillere saldırılarını yine görmezlikten geldi.

TERÖRİSTLERİN SİVİL SALDIRILARINI GÖRMÜYORLAR!

OHCHR Sözcü Colville, toplantıda Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunurken teröristlerin Türkiye'ye "hedef gözetmeksizin" yaptığı saldırılara ise değinmedi.

Colville, Suriye Milli Ordusu (SMO) içindeki grupların ihlallerinden uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin sorumlu tutulacağını ve bu tür ihlallerin savaş suçu teşkil edebileceğini iddia etti.

İşte DEAŞ'lıların kaçırıldığı hapishane!

DEAŞLILARIN TELAŞINA DÜŞTÜLER!

Sözcü Colville, AA muhabirinin, Tel Abyad'daki YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasına ilişkin yayımlanan görüntüler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla alakalı paylaştığı mesaj hakkındaki sorusuna şöyle cevap verdi:

"DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip olmadığımızın haricinde bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim. Kürt silahlı grupların (YPG/PKK) muhafazasında olan tüm mahkumlar ve tutuklularının durumu ve kaderinden derin endişe etmeye devam ediyoruz. Mahkumların durumu oldukça değişken ve alarm verici."

‘YPG, DEAŞ MENSUPLARINI SERBEST BIRAKIYOR OLABİLİR’

Colville, uluslararası basın mensuplarının DEAŞ mahkumlarının serbest bırakılmasına yönelik ısrarlı soruları karşısında da bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ileri sürdü.

O hapishane PKK/YPG'lilerin kontrolündeydi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Türk askeri o hapishaneye gittiğinde kapı açıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boşaltıldığı tespit edilmişti.

Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.

Bakan Akar açıkladı! YPG DEAŞ'lıları kaçırmış

"DEAŞ'LILAR KAÇIRILDI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadesini kullanmıştı.