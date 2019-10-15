PKK bağlantılı 17 kişi tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta HDP ilçe teşkilatı binası önünde PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı kişilerin katılımıyla provokasyon amaçlı eylem gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 kişilik gruba dağılma uyarsında bulunan emniyet güçlerine rağmen protesto yapmaya devam eden gruba yapılan müdahale sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin PKK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON

Emniyet güçleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verdiği tespit edilen 8 şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu belirledi. İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında B.G., K.B., K.A., M.D., M.S.D., M.D., M.A. ve M.K. olmak üzere toplam 8 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte gözaltına alındı.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ BAHANESİYLE PROVOKASYON

Öte yandan HDP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlama bahanesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının temizlenmesine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nı protesto etmek amacıyla Beşiktaş HDP İlçe binasından çıkıp slogan atarak yürüyüş yapmaya kalkışan 50 kişilik gruba uyarıda bulunulmasına rağmen slogan atarak yürüyüşe devam eden gruba müdahale edildi.

Slogan atan ve direnen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Aralarında Küçükçekmece ve Şişli HDP ilçe eş başkanları ve Zeytinburnu HDP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi'nin de bulunduğu 9 şüpheli ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 8 şüpheli olmak üzere toplam 17 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.