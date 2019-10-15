Resulayn’da 5.5 km’lik kaçış tüneli bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'nda Resulayn'da kontrol TSK'nın eline geçerken, teröristler ilçedeki oto sanayi sitesinden başlayarak güneye doğru 5.5 km uzunluğundaki bir tünel bulundu. Tünelin olası harekât için kaçış amacıyla hazırlandığı belirlendi. Resulayn ilçe merkezinde ise teröristlerin sokak ve caddeleri el yapımı patlayıcılarla tuzakladıkları bildirildi. Bombalar sinyal bozucu cihazların yardımıyla tek tek imha ediliyor. Resulayn'ın kuzeyindeki Vethiya, Teveycil köyleri de YPG'li teröristlerden temizlenerek kontrol sağlandı. Resulayn'ın batı girişine de SMO bayrağı asıldı. Ankara'da Kızılay ve Merasim Sokak patlamalarının planlamasının yapıldığı Resulayn'daki sözde Serekaniye Askeri Meclis Karargâhı yerle bir edildi. Bu kampta Ankara Güvenpark'taki bomba yüklü aracı patlattıktan sonra sinyal bilgilerinden Ceylanpınar'a gelerek Resulayn'a kaçtığı tespit edilen ve mavi listede aranan terörist Vahit Ayçil de bulunuyordu.