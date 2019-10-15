Son Dakika: Mehmetçik’in kontrolündeki Resulayn ve Tel Abyad’da dikkat çeken detay! İşte MSB’nin paylaştığı o görüntüler…

Türk Ordusu tarafından Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde başarılı ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, kontrol altına aldığı Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde sürdürdüğü arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında dikkat çeken bir detaya rastladı. Mehmetçiğin kamerasından görüntülenen o detayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyuna sundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…