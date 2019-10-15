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Son Dakika: Mehmetçik’in kontrolündeki ve ’da dikkat çeken detay! İşte MSB’nin paylaştığı o görüntüler…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör hedeflerine yönelik düzenlenen Harekatı tüm hızıyla sürerken harekattan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. ve bölgelerini kontrol altına alan Mehmetçik, arazi arama ve tarama faaliyetlerini sürdürürken dikkat çeken bir manzara ile karşılaştı. Mehmetçik tarafından kaydedilen o görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar ve MSB tarafından paylaşılan o görüntüler…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 00:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 00:44
Son Dakika: Mehmetçik’in kontrolündeki Resulayn ve Tel Abyad’da dikkat çeken detay! İşte MSB’nin paylaştığı o görüntüler…

Türk Ordusu tarafından Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik Harekatı'nın 7. gününde başarılı ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, kontrol altına aldığı ve bölgelerinde sürdürdüğü arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında dikkat çeken bir detaya rastladı. Mehmetçiğin kamerasından görüntülenen o detayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyuna sundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika: Mehmetçik’in kontrolündeki Resulayn ve Tel Abyad’da dikkat çeken detay! İşte MSB’nin paylaştığı o görüntüler…
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