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Son Dakika:Mardin 'ye terör örgütü 'den alçak saldırı! Yine sivilleri hedef aldılar...

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden 'li teröristler tarafından Mardin'in ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:31
Son Dakika:Mardin Kızıltepe'ye terör örgütü YPG'den alçak saldırı! Yine sivilleri hedef aldılar...

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİN OLDUĞU NOKTAYA HAVANLI SALDIRI!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

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Son Dakika:Mardin Kızıltepe'ye terör örgütü YPG'den alçak saldırı! Yine sivilleri hedef aldılar...
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