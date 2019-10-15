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Sosyal medyada ‘'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince () 9 Ekim'de 'nin kuzeyindeki / ve terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi ‘’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 20:38
Sosyal medyada ‘Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından bölücü terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, geçtiğimiz günlerde örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılmış, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheli ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Sosyal medyada ‘Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı
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