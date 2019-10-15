BUGÜN NELER OLDU

TEL ABYAD'DA teslim olan PKK/ YPG'nin internet tv ve gazetesi olan bir haber ajansında editör olarak çalışan Bedran Partizan "Türkiye sivilleri vuruyor yalanımız tutmadı. Yayınladığımız o sivil ölümü gibi gösterilen fotoğraflar çeşitli internet sitelerinden yangın, kaza, deprem gibi olaylarda kopyalanmış sahte fotoğraflardı" diyerek itirafta bulundu. Avrupa medyası da bir yandan PKK/YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarından alıntılar yaparak, 'sivil ölümleri' olduğu yönünde yayınlar yaptı. Ancak ölenlerin sivil değil, kamuflajlarını çıkartan teröristler olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan videoda teröristler ellerinde uzun namlulu silahlarla çatışma bölgesinde yemek yerken görülüyor.