1000 kilometrekareyi terörden temizledik

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Alev Kuleleri'nde düzenlenen zirvede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

EN BÜYÜK TEHDİT TERÖR: Bölgemizin barış, huzur ve istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör örgütleridir. Barış Pınarı Harekâtı'nın iki önemli amacı vardır. İlki Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması, ikinci gaye ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arabın ülkelerine, vatanlarına huzuru kalple dönebilmelerini sağlamaktır.

7 GÜNDE BİN KİLOMETREKARE: Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM 74. Genel Kurulu'nda tüm dünyayla paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu (dün) sabah itibariyle yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

YENİDEN YEŞERENE KADAR: Afrin, Cerablus, Azez'de olduğu gibi burada da uluslar arası destekle altyapı, okul, hastane, konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

DOST ÇAĞRILMADAN GELİR: Atamız Dede Korkut'un dediği gibi 'İyi dost iyi günde çağırıldığında, kötü günde ise çağırılmadan gelendir.' Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye'ye destek veren tüm liderlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 300 milyonluk Türk dünyasındaki her bir kardeşimin kalbinin bizimle çarptığını, ülkemiz ve kahraman ordumuz için dua ettiğini çok iyi biliyorum.

YEREL PARAYLA TİCARET ÇAĞRISI: Uluslararası ticaretin dolara endeksli konumu, belirsizlik ortamında riskleri de beraberinde getiriyor. Bunun için ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız. Yerel paralarla ticarete verdiğimiz önemin altını tekrar çizmek istiyorum. Kotalar, maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerden biridir.

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HAREKÂT DESTEĞİ

Bu arada zirvede yayımlanan ortak deklarasyonda, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, mahalli Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin anavatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için uygun şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir" denildi.



32 KİLOMETRENİN DIŞINA ÇIKMALILAR

Bizim hedefimiz belli. Teröristlerin 32 kilometrelik alanın dışına çıkması ve bu hattın Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar tarafımızdan güven altına alınmasıdır. Münbiç ve Kobani konusunda Ruslarla ve Amerikalılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Trump'a ifade ettiğim gibi bizim Kobani veyahut başka bir yere saldırmak, Kürtleri ve sivilleri hedef almak gibi hedefimiz yok. Buraları güven altına almayı hedefliyoruz. Burada bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. ABD hem çekiliyor, hem de 'Buralara girmeyin' diyor.



REJİMİN GİRMESİ ÇOK OLUMSUZ DEĞİL

Münbiç'e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz 'Burada YPG/PYD kalacak mı, kalmayacak mı?' Sayın Putin'e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Münbiç'i temizliyorsanız, buyrun. Ama yok bunu böyle yapmayacaksınız, oradaki aşiretler bize 'gelin bizi kurtarın' diyor.



DEAŞ'LILARI İSTEMEYEN AVRUPA TUTUŞACAK

(Suriye'de) DEAŞ'lıların olduğu cezaevleri sadece Rakka'da değil. Kuzey tarafta da var. Bunları alırız. Yabancı savaşçıları kendi ülkelerine göndeririz. Tutuşacaklar. Fransa diyecek 'Göndermeyin", Almanya diyecek 'Göndermeyin.' Ondan sonra cezaevlerinde kuracağımız mahkemelerde bunları yargılamaya geçeceğiz. Bu sınırdakilerin dışındakileri, ABD düşünsün.



TRUMP'A 'ALDIRMAYIN GÜÇLÜ LİDERSİNİZ' DEDİM

(AB ülkelerinin tepkileri) Bunlar zaten bizi hep şaşırtıyorlar. Ne dedikleri belli değil. Akşam başka sabah başka. Akıl hocaları kimdir anlamadım. Aralarında değerlendirmeleri doğru dürüst yapmıyorlar... Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüşmemiz oldu. Ne de olsa Çankırılı. Trump'a da dün (önceki gün) 'Zaman zaman medyaya çok kızıyorsun. Şu anda onların tesiri, baskısı altındasınız. Buna aldırmayın siz güçlü lidersiniz. Güçlü liderlere bu yakışmaz' dedim.