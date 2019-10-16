6 hakim ve savcı ihraç edildi

BUGÜN NELER OLDU

Hakımler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları nedeniyle daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Gaziantep Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Selver Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet Savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Muhammet Ali Akkuş, Konya Hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Adem Narçin ihraç edilen isimler oldu. ANKARA