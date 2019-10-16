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8. gününde! 'da dumanların yükseldiği görülüyor

'' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü /YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda sivillerin güvenliğine de önem veriliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:30
Barış Pınarı Harekatı 8. gününde! Rasulayn'da dumanların yükseldiği görülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

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Son dakika olarak gelen bir haberde ise Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait grad füze rampası ele geçirildi

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Barış Pınarı Harekatı 8. gününde! Rasulayn'da dumanların yükseldiği görülüyor
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