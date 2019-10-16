Barış Pınarı Harekatı 8. gününde! Rasulayn'da dumanların yükseldiği görülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

Kontrol altına alınan Tel Abyad'da sevinç hakim

Son dakika olarak gelen bir haberde ise Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldüğü açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait grad füze rampası ele geçirildi