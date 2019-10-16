Başkan Erdoğan yabancı gazetecinin “endişeli misiniz” sorusuna böyle yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sky News muhabiri Başkan Erdoğan'a, "Amerikan delegasyonu geliyor, bunun için endişeli misiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SKY News muhabirinin 'ABD' sorusuna flaş cevap!

"BEN DİMDİK AYAKTAYIM... ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Niye endişeli olayım" diye yanıt verdi. Sky News muhabiri ise "onlara neler söyleyeceksiniz" diyerek sorusuna devam etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek ABD heyeti...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.