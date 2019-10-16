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Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Şişli’deki İlçe Başkanlığı’na gelen iki şüpheli TSK tarafından başarıyla gerçekleştirilen ’nı eleştirel pankart asarak teşkilat binasında bulunanları zorla dışarı çıkarttı. Olaya müdahale eden ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:03
CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli ilçe binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı. Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

dinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanlığı'na gelen şahısların ilçe binası camlarına pankart asarak ilçe teşkilat binasında bulunanları zorla dışarı çıkardığı anons edilmesi üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler ilçe binasına geldiklerinde içeride bulunan şüpheliler Can Ç. ve Ali D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin binaya astığı beyaz zemin üzerine pankartlarda "İşgalciler Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak " ve " Bu İşgal AKP'yi Kurtarma Operasyonu İşgale Dur De Dev-Güç" şeklinde sözler bulunduğu belirlendi. Yine etrafta çok sayıda sloganlarla dolu el bildirileri bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdikleri ve bu yönde eylem düzenledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Şişli Güvenlik Büro Amirliği'ne getirildiği ve işlemlerinin burada devam ettiği belirlendi.

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CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar
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