FACEBOOK HESAP DONDURMA LİNKİ 2019: Facebook hesap dondurma, kapatma, silme işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Uygulama üzerinde bulunmayan bu özellik nedeniyle birçok kişi hesabını askıya alabilmek için araştırmalar yapıyor. Facebook dondurma linkine ulaşmak isteyenler doğru yerdeler. Hesabını çeşitli sebepler neticesinde geçici ya da kalıcı olarak kapatmaya karar veren kullanıcılar Facebook dondurma linki ile bu işlemi kısa yoldan gerçekleştirebilecekler. Facebook dondurma işlemini yaptıktan sonra ise yine aynı link üzerinden hesabınızı yeniden aktif etme imkânına da sahipsiniz. 2019 Facebook hesap dondurma, silme veya kapatma işlemleriniz için ayrıntıları inceleyiniz.

FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2003 yılının sonlarına doğru Mark Zuckerberg tarafından yazılmaya başlanan sitenin ilk amacı, Columbia Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler arasındaki bağlantıyı güçlendirmekti. Üniversitelere yayılmaya başladıktan sonra, finansman, medya gibi noktalara odaklanılarak Facebook'un güçlendirilmesi amaçlandı. Mayıs 2005 tarihinde Accel Partners tarafından yapılan 13 Milyon Dolarlık yatırımın izlemesiyle birlikte site Eylül 2006 tarihi itibarıyla e-posta doğrulaması şartıyla 13 yaş üstü herkesi üye olarak kabul etmeye başladı ve bugünkü halini aldı.

Öte yandan günümüzde en yaygın kullanılan sosyal medya platformunu dondurmak ya da silmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Uygulama üzerinde bu seçenekler çeşitli yerlerde olduğu ve kullanıcılar erişemediği arama motoru üzerinden ''Facebook dondurma'' başlığı ile araştırmalar yapıyor.

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

HESABINIZI DONDURMAK İÇİN:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın. Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Dondurma ve Silme'ye tıklayın. Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABI YENİDEN NASIL AÇILIR?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'taki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

HESABINIZI SİLME İŞLEMİNİ İPTAL ETMEK İÇİN:

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın. Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

FACEBOOK'TA ARKADAŞLARIMI NASIL BULURUM VE EKLERİM?

Herhangi bir Facebook sayfasının üstündeki arama çubuğuna tıklayın.

Arama kutusuna arkadaşınızın adını yazın ve simgesine tıklayın.

Birine arkadaşlık isteği göndermek için, o kişinin profil resminin yanındaki Arkadaşı Ekle'ye tıklayın. Kişilerin gizlilik ayarlarına bağlı olarak bazı kişilerin profil resimlerinin yanında Arkadaşı Ekle düğmesi bulunmayabilir.

FACEBOOK HAKKINDA

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı.

Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.