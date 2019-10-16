HDP’li başkan ve meclis üyelerine terör gözaltısı

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Mardin'in Nusaybin ilçesi, Hakkâri ve Yüksekova ile Van'ın Erciş ilçesinde HDP'li Belediye Başkanları ve meclis üyelerine yönelik düzenlenen terör soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Ferhat Kut ile Mehmet Emin Alkan yakalandı.Polis, HDP'li Nusaybin Belediyesi'nde de arama yaptı. Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda ise HDP'li Hakkâri Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı ve 4 kişi gözaltına alındı.Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'da bir adreste yakalandı. Yaşar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkâri'ye gönderildi. Polis Hakkâri ve Yüksekova belediyeleri çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı.Van'ın Erciş ilçesinde de "PKK/ KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Öte yandan eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı bir konuşmada Türkiye "Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.