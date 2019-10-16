Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında 637 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda köy ve belde de terörist unsurlardan arındırıldı.

Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan YPG/PKK'lı terörist böyle görüntülendi!

MÜNBİÇ'TE KADIN KILIĞINDA TERÖRİST!

TSK'nın bu operasyonları başarılı bir şekilde devam ederken Münbiç'ten gelen son görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından kaydedilen son görüntüde, Münbiç kırsalında YPG/PKK'lı teröristin kadın kılığında kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.