Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

'deki operasyonu

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 11:54
Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.S.H, İ.E. ve M.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN