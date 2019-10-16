Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.S.H, İ.E. ve M.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konmuştu.