‘Kılıçdaroğlu düşman sevindirmiştir’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü grup toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Yazıcı, "Terör örgütleri ve destekçilerine tek kelime edemeyen, Türkiye'yi teröristlere destek vermekle suçlayan CHP Genel Başkanı, büyük bir titizlikle yürütülen harekâta karşı safını belli etmiştir. CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları düşman sevindirmiş, Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmüştür. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları sınır ötesinde harekat yürütürken, CHP Genel Başkanı siyasi rant hesaplarıyla hareket etmektedir" dedi.