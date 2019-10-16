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'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama

'de kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:58
Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin yaptıkları kazıda buldukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri Ankara'ya götürmek istedikleri ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine, 5 kişinin bulunduğu otomobili Çiçekdağı- Ankara yol ayrımında durdurdu. Otomobilde bulunan O.A., B.Ç., Ö.Ç., İ.Ç. ve F.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 228 adet tarihi sikke ve 23 tarihi obje ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, O.A., B.Ç., Ö.Ç tutuklanırken, İ.Ç. ve F.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırşehir'de tarihi esere kaçakçılığına 3 tutuklama
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