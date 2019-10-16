Eski Turizm ve Kültür Bakanı, gazeteci Orhan Birgit hayatını kaybetti. 92 yaşında yaşamını yitiren Orhan Birgit, halen Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesiydi.

ORHAN BİRGİT KİMDİR?

2.(XIII), 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul, 3.(XIV) Dönem Ankara milletvekilliği TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Parti Grup Sözcülüğü görevini yürüttü.

18.Kurultayda CHP Parti Meclisi Üyeliğine ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı zamanda Partinin sözcülüğüne getirildi. Turizm ve Tanıtma Bakanı olduğu hükümetin sözcüsü olarak da görev yaptı.