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'de operasyonu: 5 gözaltı

'de temin ederek sattığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:03
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda C.A. (52), E.G. (48), Y.G. (29), B.G. (34) ve C.A (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 82 gram kubar esrar, 27 uyuşturucu hap, 252 gram kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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