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Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD  Silahlı Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:37
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Ankara'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
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