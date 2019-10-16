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Son dakika haberi: Komandolarımızdan Milli Takım ve sporcularımıza mesaj!

Suriyen'in kuzeyinde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika haberi geldi. Bu haftanın başında Fransa'da oynanan Fransa-Türkiye milli maçında Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından millilerimiz tribünlere giderek Mehmetçik için asker selamı vermişti. Asker selamı verilmesinden rahatsız olan Fransa ve Almanya'nın şikayeti üzerine UEFA tarafından 2 müsabaka ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kahraman Komandolarımız, kendilerine selam gönderen A ve şampiyon sporcularımıza mesaj gönderdi. İşte MSB tarafından yayınlanan video ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:17
Son dakika haberi: Komandolarımızdan Milli Takım ve sporcularımıza mesaj!

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Kahraman komandolarımız şampiyonluklarını Mehmetçiğe armağan eden sporcularımıza mesajı var!

"A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA VE ŞAMPİYON SPORCULARIMIZA MESAJI VAR"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" şeklindeki sözleri yer aldı.

"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Komandolarımızdan Milli Takım ve sporcularımıza mesaj!
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