Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yaramı çabuk sarın göreve dönmeliyim

Yaramı çabuk sarın göreve dönmeliyim

Harekâtı’na gönüllü katılan doktor Celal Almaz: Askerin morali yüksek. Yaralı askerler “Yaramı çabuk sarın, göreve dönmeliyim. Beni hayatta tutun” diyor

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Yaramı çabuk sarın göreve dönmeliyim
Yelda Özçelebi, Sezai Çelik, Erkan Ölçücüoğlu ve Celal Almaz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda Mehmetçiğin yaralarını sarmak için yaptıkları fedakarlıklarla yılın doktor ve hemşiresi seçilmiş 4 sağlık personeli. İkisi Barış Pınarı'nda görev aldı, ikisi de görev bekliyor.
Dr. Celal Almaz: 15 Temmuz'da gazi oldum. Başkomutanın emrinde, bu kutlu seferde olmak onur verici. Askerimiz "Şahadet niyetiyle" geldik diyor. Yaralı askerler "Yaramı çabuk sarın, göreve dönmeliyim", "Beni hayatta tutun, ya gazi ya şehit olayım" diyor. Kadın sağlıkçılar Nene Hatun ruhuyla bizden önce ileri atlıyor. Mermilerin ayağımızın dibine düştüğü bu yerlerde askerler, "Allah'ın izniyle zafer bizim olacak" diyor.
Yelda Özçelebi: Cumhurbaşkanımızın "Afrin'de bir Yelda hemşire var, selam olsun" dediği görevimi tamamlayıp, Barış Pınarı'na katıldım. Ana, eş ve evlat olarak Mehmetlerin yaraların sarmaya geldik. Mehmetçik, "Karıncayı dahi incitmeyin, teröristler dışındakileri koruyun" diyerek ilerliyor. Askeremiz başkalarınınki gibi yağmacı ve katil değil.
Dr. Sezai Çelik: 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde yaralananları müdahale ettim. Kutlu mücadelede yer almak için devletime sesleniyorum; beni de cephede görevlendirin. Bu operasyonun karşısında yer alan Tabipler Odası'na karşı ben oyiğitlere merhem olmak istiyorum.
Gazi Dr. Erkan Ölçücüoğlu: 15 Temmuz'da yiğitlerin yaralarını sararken gazi oldum. Talebimi ilettim, devletimizden hareket için gelecek görevlendirmeyi bekliyorum. Bir Kürt aile çocuğu olarak derdi Kürtlerin menfaatleri olmayan YPG/ PYD'ye karşı verilen kutlu mücadelede yer almak istiyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaramı çabuk sarın göreve dönmeliyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN