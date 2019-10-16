Yelda Özçelebi, Sezai Çelik, Erkan Ölçücüoğlu ve Celal Almaz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda Mehmetçiğin yaralarını sarmak için yaptıkları fedakarlıklarla yılın doktor ve hemşiresi seçilmiş 4 sağlık personeli. İkisi Barış Pınarı'nda görev aldı, ikisi de görev bekliyor.
Dr. Celal Almaz:
15 Temmuz'da gazi oldum. Başkomutanın emrinde, bu kutlu seferde olmak onur verici. Askerimiz "Şahadet niyetiyle" geldik diyor. Yaralı askerler "Yaramı çabuk sarın, göreve dönmeliyim", "Beni hayatta tutun, ya gazi ya şehit olayım" diyor. Kadın sağlıkçılar Nene Hatun ruhuyla bizden önce ileri atlıyor. Mermilerin ayağımızın dibine düştüğü bu yerlerde askerler, "Allah'ın izniyle zafer bizim olacak" diyor.
Yelda Özçelebi:
Cumhurbaşkanımızın "Afrin'de bir Yelda hemşire var, selam olsun" dediği görevimi tamamlayıp, Barış Pınarı'na katıldım. Ana, eş ve evlat olarak Mehmetlerin yaraların sarmaya geldik. Mehmetçik, "Karıncayı dahi incitmeyin, teröristler dışındakileri koruyun" diyerek ilerliyor. Askeremiz başkalarınınki gibi yağmacı ve katil değil.
Dr. Sezai Çelik:
15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde yaralananları müdahale ettim. Kutlu mücadelede yer almak için devletime sesleniyorum; beni de cephede görevlendirin. Bu operasyonun karşısında yer alan Tabipler Odası'na karşı ben oyiğitlere merhem olmak istiyorum.
Gazi Dr. Erkan Ölçücüoğlu:
15 Temmuz'da
yiğitlerin yaralarını sararken
gazi oldum. Talebimi ilettim,
devletimizden hareket
için gelecek görevlendirmeyi
bekliyorum. Bir
Kürt aile çocuğu olarak
derdi Kürtlerin menfaatleri
olmayan YPG/
PYD'ye karşı verilen
kutlu mücadelede yer
almak istiyorum.