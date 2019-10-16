BUGÜN NELER OLDU

Yelda Özçelebi, Sezai Çelik, Erkan Ölçücüoğlu ve Celal Almaz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda Mehmetçiğin yaralarını sarmak için yaptıkları fedakarlıklarla yılın doktor ve hemşiresi seçilmiş 4 sağlık personeli. İkisi Barış Pınarı'nda görev aldı, ikisi de görev bekliyor.15 Temmuz'da gazi oldum. Başkomutanın emrinde, bu kutlu seferde olmak onur verici. Askerimiz "Şahadet niyetiyle" geldik diyor. Yaralı askerler "Yaramı çabuk sarın, göreve dönmeliyim", "Beni hayatta tutun, ya gazi ya şehit olayım" diyor. Kadın sağlıkçılar Nene Hatun ruhuyla bizden önce ileri atlıyor. Mermilerin ayağımızın dibine düştüğü bu yerlerde askerler, "Allah'ın izniyle zafer bizim olacak" diyor.Cumhurbaşkanımızın "Afrin'de bir Yelda hemşire var, selam olsun" dediği görevimi tamamlayıp, Barış Pınarı'na katıldım. Ana, eş ve evlat olarak Mehmetlerin yaraların sarmaya geldik. Mehmetçik, "Karıncayı dahi incitmeyin, teröristler dışındakileri koruyun" diyerek ilerliyor. Askeremiz başkalarınınki gibi yağmacı ve katil değil.15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde yaralananları müdahale ettim. Kutlu mücadelede yer almak için devletime sesleniyorum; beni de cephede görevlendirin. Bu operasyonun karşısında yer alan Tabipler Odası'na karşı ben oyiğitlere merhem olmak istiyorum.15 Temmuz'dayiğitlerin yaralarını sararkengazi oldum. Talebimi ilettim,devletimizden hareketiçin gelecek görevlendirmeyibekliyorum. BirKürt aile çocuğu olarakderdi Kürtlerin menfaatleriolmayan YPG/PYD'ye karşı verilenkutlu mücadelede yeralmak istiyorum.