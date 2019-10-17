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ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 13:35
ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de

Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de
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