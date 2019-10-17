ABD’li şarkıcı Della Miles sınırda

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Soul Rock müziğinin dünyadaki önemli yorumcularından ABD'li sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatına destek için Şanlıurfa Akçakale sınırına geldi. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen ve Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Miles, birkaç gün önce yaptığı açıklamada "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum" demişti. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için dün Almanya'dan uçakla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen Miles sınır hattında incelemelerde bulundu. Miles gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir barış harekatı, bu temizlik mafya temizliği.. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü buradayım istediğim her şeyi söyleyebiliyorum ve herkesin burada olması gerekiyor. Aslında herkesin bu harekatı ve Mehmetçiği desteklemesi gerekiyor" dedi.