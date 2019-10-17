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2019 Yasası ne zaman çıkacak? paketi kimleri kapsıyor?

Meclisin gündeminde yer alan konusu ile ilgili verilecek kararı dört gözle bekleyen, mahkum ve mahkum yakınları hükumet kanadından yapılacak son dakika açıklamalarına dikkat kesilmiş durumda. Yapılacak af düzenlemeleri doğrultusunda birtakım cezaların infaz süresinin kısalacağı yönündeki bilgi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından konu ile ilgili alınacak kararlara yönelik beklenti içerisine giren mahkumlar ve yakınları, 2019 genel ne zaman çıkacak, 2019 yılı içerisinde af yasası ve yapılacak mı sorularının bir an önce yanıt bulmasını bekliyor. İşte 2019 af yasası ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:01
2019 Genel Af Yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi paketi kimleri kapsıyor?

Bu hafta TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda birtakım düzenlemeleri içeren yargı reformu paketinin ilki olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar, ceza indirimi bekleyen mahkumları ve yakınlarını doğrudan ilgilendiriyor.

2019 AF YASASI ÇIKACAK MI?

Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? Mahkumlar ve yakınları tarafından merak edilen ve gündemi meşgul edilen bu sorunun cevabına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklama yapıldı. Muş, konu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." diyerek cevap verdi.

2019 GENEL AF YASASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Genel af yasasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara göre terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet, istismar gibi suçlar dolayısıyla hüküm giyen suçluların af yasasından faydalanması mümkün değil. Söz konusu çalışma bir genel af niteliği taşımıyor. Adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasını kapsayan durumda değişikliğe gidilmesi ve bu oranın yüzde 50'ye çekilmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemenin bir başka detayı ise çocuk sahibi kadın mahkumlar ilgili. Düzenleme neticesinde, çocuklu kadın mahkumlarının cezalarının ev hapsine dönüştürülmesi de beklentiler arasında.

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