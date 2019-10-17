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Akçakaleli kadınlardan askerlere yemek

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Akçakaleli kadınlardan askerlere yemek
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, Mehmetçiklere, yemek ikram etti. Evde hazırladıkları içli köfte, sarma ve börekleri paketleyen kadınlar, hazırladıkları yemekleri askerlerin görev yaptığı noktaya ulaştırdı. Askerlere yemeği elleriyle ikram eden kadınlar, daha sonra askeri noktadan ayrıldı. Akçakaleli kadınlar, "Mehmetçik ülkemizde olduğu gibi sınır ötesinde de görev yaparak ülkemizi korumaktadır. Biz Mehmetçik sayesinde evlerimizde rahat uyumaktayız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Türk ordusuna teşekkür etti. İHA
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Akçakaleli kadınlardan askerlere yemek
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