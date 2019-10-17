Yavi katliamında hayatını kaybeden 33 kişi anıldı

Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi Şehitliği'nde düzenlenen anma programı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, 1993'te meydana gelen acı olayın hiçbir zaman hafızalardan silinmeyeceğini aktardı.

Olayı gerçekleştiren eli kanlı teröristlerin zaman içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirten Memiş, "Emperyalist güçler Anadolu toprakları içerisinde, kendi ülkemiz ve komşu ülkelerin içerisinde uydu devlet, birtakım başka devletlerin oyunlarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, ordumuz, milletimiz olarak yapılmak istenen şeyi, oynanmak istenen oyunun farkındayız. Buna asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Memiş, Barış Pınarı Harekatı'nın çok önemli bir harekat olduğunu vurguladı.

Harekatın insanın devletiyle gurur duymasına vesile olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Hiçbir ülkenin tek bir çakıl taşında gözümüz yok ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olana asla bu millet ordusuyla fırsat vermeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'na katılanları Allah korusun, dualarımız onlarla. Cumhuriyet Caddesi'nde Lalapaşa Camisi'nden çıktık. 70 yaşlarında bir amca yanıma gelerek, 'beni askere gönder' dedi. Hayırdır amca diye sorunca, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağım' cevabını verdi. Dadaş kültürü böyle ne kadar gurur duysak azdır. Bu Anadolu toprakları içerisinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'siyle bu şehit kanıyla sulanan bayrak altında sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Ben ilin valisi olarak herkesin valisiyim, başkan öyle komutanlar, askeri, polisi yargısı öyle. Ama ayrılığa, fitneye, fesada müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Memiş ve beraberindekiler daha sonra 26 yıl önce katliamın yaşandığı kahvehaneyi gezdi.

Katliamda yaralanan ve 1993'te olayın yaşandığı kahvede bulunan Abdulcelil Köse, o gün yaşadıklarını Memiş ve beraberindekilere anlattı.

Öte yandan törene Vali Okay Memiş'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.