Bosnalı gençlere Barış Pınarı’nı anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), yeni eğitim yılı Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın anlattığı derslerle başladı. "Gençlik ve medeniyetin çağdaş algı yapısı" konulu derste konuşan Erdoğan, Barış Pınarı ile ilgili olarak öğrenciler "Türkiye'nin son derece açık bir amacı var. Yıllardır evlerinden uzak olan sığınmacılar, vatanlarına dönebilecek" dedi.. AA