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En güzel ve en yeni anlamlı resimli ! 18 Ekim kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri...

İslam alemi için en mübarek günler arasında yer alan Cuma gününe ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz, 18 Ekim resimli için doğru adrestesiniz. Tüm ülke olarak büyük bir sınavdan geçtiğimiz bu günlerde dualarımızda ordumuzu, kahraman askerlerimizi de unutmamalıyız. İsterseniz WhatsApp, isterseniz Instagram isterseniz Facebook, isterseniz de SMS üzerinden uzakta yaşayan akrabalarınıza, dostlarınıza, aile fertlerinize özel olarak hazırladığımız en güzel ve en yeni anlamlı cuma mesajlarını gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:14
En güzel ve en yeni anlamlı resimli cuma mesajları! 18 Ekim kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri...

Her hafta olduğu gibi bu haftada en özel ve en anlamlı resimli , sabah.com.tr ekibi tarafından hazırlandı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma günü, dualarımızda cephede mücadele eden mehmehçiğimiz var. Aile fertlerinizi, uzakta yaşayan dostlarınıza ulaşmak için, onları hatırladığınızı hissettirmek için mesajları gönderip sıcak bir tebessüme neden olun. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 18 Ekim resimli yeni cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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En güzel ve en yeni anlamlı resimli cuma mesajları! 18 Ekim kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri...
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