‘Haklı davamızdan vazgeçiremezler’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, 4 saat süren toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın birçok oyunu eş zamanlı olarak bozduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçiremeyecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sahada hem masada güçlü ve akıllı stratejileri hayata geçirmeye devam edecektir. Harekâtı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı hedeflerine ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir."