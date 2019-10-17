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'li Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

'nin Başkanı ve , haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 20:02
HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Sarı da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı
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