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MSB'den flaş paylaşımı! " Artık tüm dünya..."

'nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek amacıyla başlattığı devam ediyor. , twitter hesabından 'nin güneyinde güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili duygulandıran bir video paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:33

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.


'SEVGİ VE ŞEFKATİN PINARI MEHMETÇİK'


Bakanlığın Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı. "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Resulayn’da ev ev terör temizliği

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MSB'den flaş Suriye paylaşımı! " Artık tüm dünya..."
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