Münbiç şehitlerini binler uğurladı

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Suriye'nin Münbiç bölgesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28) için dün memleketi Gaziantep'in Çelikhan ilçesinde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip Çelikhan Meydanı'nda düzenlenen törena yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Bir ay önce niyanlanan şehidin tabutunun önüne gelen kız kardeşi Sema Çelik, "Bir ağabeyim daha uzman çavuş gerekirse ben de askere gitmeye hazırım" dedi. Baba Ebubekir Çelik ise "Hainler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak" dedi. Şehidin üç kardeşi Ayhan, Aydın ve Emre Çelik babaları gibi metenatli bir şekilde ayakta durdu.Şehit Piyade Üstteğmen Çelebi Bozbıyık'ı (27) memleketinde binlerce kişi uğurladı. Kırıkkale Nur Camisi'ndeki öğle namazının ardından düzenlenen törende şehidin annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık güçlükle ayakta durabildi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarına da katılan şehit, gözyaşları içerisinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi. Evlenmek üzere olan şehidin ailesinin düğün davetlileriyle ilgilendiği öğrenildi. Şehidin Babaannesi Neftariye Bozbıyık "Karakaşlı, kara gözlü kuzum. Daha sana düğün kuracaktık. Ayağını, gözlerini öptüğüm yiğit yavrum. Ben senin canını severim, gözlerini severim, kokunu severim. Omzunda taşıdığın bayrağa, yıldıza kurban olduğum" diyerek ağıt yaktı.