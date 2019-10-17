BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı konusunda Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Çavuşoğlu, harekât ile bölgede terör devleti kurma oyununu bozduğunu belirterek "Biz oyunu bozduk, başta Fransa olmak üzere, burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bize saldırmalarının sebebi oyunu bozmamızla birlikte yaşadıkları hayal kırıklığıdır" dedi. YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları Türkiye'de eylem yapmak üzere serbest bıraktığını belirten Çavuşoğlu, "PYD /YPG elinde tuttuğu DEAŞ'lıları Türkiye'de eylem yapmaları karşısında serbest bıraktı ceplerine para verdi" diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'ye karşı yaptırım tehditleriyle ilgili ise "Hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez, Yaptırımlara karşı gerekli adımları atacağız, gerekli cevabı vereceğiz" ifadesini kullandı.CHP ve HDP'nin harekata yönelik eleştirilerine de yanıt veren Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bu bir siyasi adım değildir, burada bir tehdit var. Bir partiyi iktidarda tutmak için değil sınır güvenliğimiz, bekamız için yapıyoruz. Bu bir işgal değildir, teröre karşı alınan tedbirdir."